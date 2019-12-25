На данный момент в России насчитывается более 1,5 миллионов человек, заразившихся коронавирусом.

В Роспотребнадзоре допустили ухудшение ситуации с COVID-19 в феврале—марте. С заявлением выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишут "РИА Новости".

По словам эксперта, причина в том, что в данный период ежегодно эпидемиологический процесс идёт вверх. Пшеничная отметила, что к летним показателям заражаемости коронавирусом Россия вернётся ближе к лету. По её словам, чтобы большинство населения стало невосприимчиво к COVID-19, у основной массы граждан должны быть антитела — в результате перенесённой болезни или после вакцинирования. Антитела могут появится в следствие клеточной памяти лимфоцитов.

Отметим, что на данный момент в России насчитывается более 1,5 миллионов человек, заразившихся коронавирусом.

Ранее Билл Гейтс усомнился в эффективности американских вакцин от COVID-19.

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