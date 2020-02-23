В Роспотребнадзоре дали советы по выбору тортов и пирожных

Рекомендации размещены на сайте организации.

Специалисты Роспотребназдора предупредили россиян о том, как следует выбирать торты, пирожные и другие кондитерские изделия. В частности, при выборе подобных продуктов следует внимательно читать информацию на этикетке, написанную мелким шрифтом – дату изготовления, срок реализации изделия и его состав.

Если в составе обнаружились меланж, растительные сливки, эмульгаторы и загустители, это значит, что скорее всего производитель решил сэкономить и искусственным способом увеличить срок годности и улучшить вкусовые качества.

В Роспотребнадзоре напомнили, что искусственные компоненты в продукции могут негативно сказаться на организме людей.

Ранее мы сообщали о том, что оставшиеся без поездки в Израиль петербуржцы получат компенсацию. Горожане приобрели в компании "Израиль Турс" на Невском проспекте, 44 путёвки, однако отправиться в Израиль у них не получилось. В Роспотребнадзоре по городу заявили, что ведомство намерено отстаивать моральный и материальный ущербы петербуржцев.