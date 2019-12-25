Оставшиеся без израильских каникул петербуржцы получат компенсацию

В Роспотребнадзор поступают обращения от горожан, которые приобрели в компании "Израиль Турс" на Невском проспекте, 44 путёвки, однако отправиться в Израиль у них не получилось.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что оставшиеся без поездки в Израиль петербуржцы получат компенсацию. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по городу.

Напомним, что ранее горожане приобрели в компании "Израиль Турс" на Невском проспекте, 44 путёвки, однако отправиться в Израиль у них не получилось. В Роспотребнадзоре по городу заявили, что ведомство намерено отстаивать моральный и материальный ущербы петербуржцев.

Известно, что обращения петербуржцев пронимаются по адресу Стремянная, 19. Пострадавшим необходимо прийти в кабинеты 111 или 112 с паспортом.

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