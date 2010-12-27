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В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Сегодня, 10:04
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lesjasap

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

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Специалисты напомнили о важных условиях, которые помогут уберечь организм от инсульта.

В Роспотребнадзоре рассказали, как уменьшить риск инсульта. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В первую очередь россиянам советуют каждое утро делать получасовую утреннюю зарядку. Также основным критерием сохранения здоровья остается правильное и здоровое питание. Жителям страны советуют употреблять в пищу растительные продукты, умеренное количество мяса и рыбы. По мнению специалистов, увеличение интенсивности физических упражнений снизит риск инсульта. Если заниматься по утрам пять раз в неделю то риск заболевания уменьшится на 25%. 

Еще одним важным условием становится избегание стресса, вредных привычек и контроль веса.  Риск инсульта возрастает при гипертонии, ишемической болезни сердца и диабете второго типа.

Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%

напомнили эксперты

Ранее Piter.tv писал о том, что врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам.

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/
 

Теги: здоровье, инсульт, роспотребнадзор
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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