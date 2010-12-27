В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Специалисты напомнили о важных условиях, которые помогут уберечь организм от инсульта.

В Роспотребнадзоре рассказали, как уменьшить риск инсульта. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В первую очередь россиянам советуют каждое утро делать получасовую утреннюю зарядку. Также основным критерием сохранения здоровья остается правильное и здоровое питание. Жителям страны советуют употреблять в пищу растительные продукты, умеренное количество мяса и рыбы. По мнению специалистов, увеличение интенсивности физических упражнений снизит риск инсульта. Если заниматься по утрам пять раз в неделю то риск заболевания уменьшится на 25%.

Еще одним важным условием становится избегание стресса, вредных привычек и контроль веса. Риск инсульта возрастает при гипертонии, ишемической болезни сердца и диабете второго типа.

Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64% напомнили эксперты

Ранее Piter.tv писал о том, что врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам.

Фото: Piter.tv

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