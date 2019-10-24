Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Медики выделили категории граждан, которым употреблять кофе крайне нежелательно.

Употребление кофе по утрам вместо завтрака может плохо повлиять на состояние ЖКТ. Об этом сообщили столичные врачи изданию "Вечерняя Москва".

По мнению гастроэнтерологов, наибольшие проблемы эта привычка окажет на тех, кто испытывает проблемы с желчнокаменной болезнью. В группе риска также пациенты с холециститом или билиарным сладжем. Смертельная опасность кофе возникает и для гипертоников (людей с повышенным давлением). У них увеличивается риск получить инсульт или инфаркт.

А вот для людей с пониженным давлением кофе может оказать положительное воздействие. Напиток приведет давление к нормальным показателям.

Ранее Piter.tv писал о том, что врач назвал признаки гипертонического кризиса.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/TRT World, BuzzFeed Multiplayer