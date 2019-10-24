Врач назвал признаки гипертонического криза

Понять, что произошел сбой в давлении не очень трудно.

Медики рассказали, как определить гипертонический кризис по признакам, которые подает организм. Об этом рассказали в "РИА Новостях" со ссылкой на столичного врача. При повышенном давлении обычно наблюдаются симптомы, которые сложно не заметить. Среди таких - начинает "гореть" лицо, появляется чувство раздутости в ушах, хуже воспринимаются звуки, тяжелеет в затылке.

Нарушение может способствовать развитию атеросклероза, увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако в некоторых случаях повышенное давление может являться нормой, так как зависит от физической нагрузки.

Если оно не стабилизируется в течение 20-30 минут - это нарушение механизмов восстановления говорят эксперты

Если спустя 40 минут давление не пришло к норме, особенно после приема лекарств, то следует вызвать врача.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова