В Роспотребнадзоре объяснили, почему нельзя пить антибиотики при гриппе

Симптомами гриппа являются высокая температура, заложенность носа, сухой кашель, озноб.

В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, почему нельзя в первые дни заражения гриппом пить антибиотики. В пресс-службе ведомства рассказали, что прием этих лекарств может быть опасен.

Эксперты рассказали, что антибиотики не могут побороть вирус. Кроме того, они подавляют иммунитет и убивают полезную микрофлору. В период активной борьбы организма с вирусами нужно, напротив, поддержать иммунитет.

Специалисты напомнили, что антибиотики можно принимать только по назначению врача. Их выписывают при осложнениях.

Напомним, что симптомами гриппа являются высокая температура, заложенность носа, сухой кашель, озноб. Иногда пациентов нет аппетита, зато есть боль в мышцах, слабость и головную боль.

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