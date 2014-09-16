В Рособрнадзоре сообщили, что на ЕГЭ используют 11,5 тыс. глушилок

По словам замглавы ведомства, регионы сами решают, использовать ли глушилки во время ЕГЭ или нет.

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что на ЕГЭ используют 11,5 тыс. глушилок для подавления сигнала сотовой связи. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Круглинского, регионы сами решают, использовать ли глушилки во время ЕГЭ или нет. Он подчеркнул, что установка глушилок во всех регионах страны будет очень дорого стоить. Круглинский добавил, что устройства будут глушить телефоны и микронаушники, чтобы выпускники школ не могли списывать ответы на экзаменах.

Ранее мы сообщали, что в России не отменят ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы.

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