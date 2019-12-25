Доля школьников, которые набрали 81-100 баллов, выросла на 4,3%.

В Рособрнадзоре рассказали об итогах первых ЕГЭ. Мнением о результатах главного школьного экзамена поделился глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, итоги единого госэкзамена в этом году позволяют говорить о том, что средний балл ЕГЭ оказался выше, чем в прошлом. При этом доля высоких оценок также выросла.

Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

При этом, отметил он, доля школьников, которые набрали 81-100 баллов, выросла на 4,3%, а количество стобальников составило 107 человек. При этом процент экзаменуемых, которые не смогли преодолеть минимальный порог, сократился на 1,16% по сравнению с 2019 годом - в 2020 это почти 5%.

Ранее мы писали, что больше половины выпускников сдали ЕГЭ по профильной математике.

Фото: pixabay.com