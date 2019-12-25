Больше половины выпускников сдали ЕГЭ по профильной математике

20 тысяч петербуржцев решили написать экзамен по профильной математике.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что почти 20 тысяч выпускников и желающих сдать ЕГЭ выбрали профильную математику, сообщил "АиФ-Петербург".

На экзамен зарегистрировались 62% выпускников. Так, более 14 тысяч выпускников этого года, 4 тысячи выпускников прошлых лет и 1.5 тысячи выпускников колледжей и техникумов решили сдать профильную математику. Отметим, что в этом году экзамен по базовой математике решили не проводить, так как результат экзамена нужен только для получения аттестата.

Ранее мы писали, что к сдаче ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тысячи выпускников.

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