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Больше половины выпускников сдали ЕГЭ по профильной математике
Сегодня, 22:50
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smirenny

Больше половины выпускников сдали ЕГЭ по профильной математике

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20 тысяч петербуржцев решили написать экзамен по профильной математике.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что почти 20 тысяч выпускников и желающих сдать ЕГЭ выбрали профильную математику, сообщил "АиФ-Петербург".

На экзамен зарегистрировались 62% выпускников. Так, более 14 тысяч выпускников этого года, 4 тысячи выпускников прошлых лет и 1.5 тысячи выпускников колледжей и техникумов решили сдать профильную математику. Отметим, что в этом году экзамен по базовой математике решили не проводить, так как результат экзамена нужен только для получения аттестата. 

Ранее мы писали, что к сдаче ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тысячи выпускников.

Фото: pixabay

Теги: выпускник, егэ, профильная математика, экзамены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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