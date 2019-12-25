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К сдаче ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тысячи выпускников
Сегодня, 12:05
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lizapoluda

К сдаче ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тысячи выпускников

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Во втором этапе примут участие чуть больше 1,5 тысячи человек.

Школьники 47-ого региона, сдающие ЕГЭ по русскому языку, прошли проверку на выявление коронавируса. В  результате, все 4299 юношей и девушек признаны здоровыми. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Отметим, что в этом году экзамен проходил в 454 аудиториях. Всего за будущими студентами следили 1431 сотрудник образовательных учреждений и 110 наблюдателей.

Дополнительный этап ЕГЭ по русскому языку пройдет 7 июля: в этот день бланки заполнят 1593 выпускника, распределенные по 169 помещениям.  

 

Ранее мы рассказали о том, что в первый день ЕГЭ большинство выпускников сдавали информатику.

  
Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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