К сдаче ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тысячи выпускников

Во втором этапе примут участие чуть больше 1,5 тысячи человек.

Школьники 47-ого региона, сдающие ЕГЭ по русскому языку, прошли проверку на выявление коронавируса. В результате, все 4299 юношей и девушек признаны здоровыми. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Отметим, что в этом году экзамен проходил в 454 аудиториях. Всего за будущими студентами следили 1431 сотрудник образовательных учреждений и 110 наблюдателей.

Дополнительный этап ЕГЭ по русскому языку пройдет 7 июля: в этот день бланки заполнят 1593 выпускника, распределенные по 169 помещениям.

Ранее мы рассказали о том, что в первый день ЕГЭ большинство выпускников сдавали информатику.



Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области