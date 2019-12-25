В первый день ЕГЭ большинство выпускников сдавали информатику

3 июля сдавали экзамены по литературе, информатике и географии.

В пятницу, 3 июля, в Северной столице стартовал основной этап Единого Государственного экзамена. Выпускники школ и желающие поступить в вузы сдавали сегодня экзамены по литературе, информатике и географии.

Заместитель председателя петербургского Комитета по образованию Ирина Асланян рассказала, как в городе прошли первые ЕГЭ, в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Председатель отметила, что безопасность проведения экзаменов была обеспечена, никаких нарушений не было выявлено.

В первый день большинство участников экзамена выбрали ЕГЭ по информатике: его сдали 6 тысяч петербуржцев. Экзамен по литературе написали 5 тысяч человек, а ЕГЭ по географии сдавали менее тысячи человек.

Ранее мы писали, что выпускники в Выборгском районе прошли первый день ЕГЭ.

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