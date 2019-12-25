Выпускники в Выборгском районе прошли первый день ЕГЭ

Во время проведения соблюдались все заявленные санитарные нормы.

В пятницу, 3 июля, ученики одиннадцатых классов Выборгского района приступили к сдаче первых трех экзаменов в формате ЕГЭ в школе № 8. Юноши и девушки показали свои знания в информатике, литературе и географии. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Всего в районе первопроходцами в сдаче экзамена-2020 оказался 121 ученик: 59 из них выбрали в качестве предмета информатику, 53 – литературу и 9 – географию.

Во время экзаменационного процесса были полностью соблюдены противоэпидемические меры. Присутствующие соблюдали социальную дистанцию и пользовались средствами личной защиты. Безопасное расстояние возможно было соблюсти благодаря особому распределению учеников по аудиториям. В каждом из 15 кабинетов находилось не более 10 человек. Им были предоставлены антисептические средства и обеззараживатели воздуха.

По правилам экзамена за дисциплиной сдающих следили видеокамеры и независимые наблюдатели. Результаты ожидают выпускников до 17 июля.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО