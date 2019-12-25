ЛОЭСК прольёт свет на ЕГЭ в Ленобласти

Электроэнергия будет поступать в пункты проведения экзамена даже в обычае аварии.

В пятницу, 3 июля, состоится первый день сдачи ЕГЭ. Выпускникам предстоит показать, насколько хорошо они освоили географию, информатику и литературу. Чтобы процедура прошла без сбоев, сотрудники ЛОЭСК обеспечат во всех пунктах проведения экзамена бесперебойное электричество. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По всем адресам за сутки был введён режим "технологической тишины". По словам главного инженера компании в регионе Ивана Катаева, все плановые мероприятия на сетях будут отложены на более поздний срок.

Таким образом, свет в школах не отключится даже в ходе аварии иди из-за плохой погоды.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе наградили 47 выпускников-медалистов.

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