  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Рособрнадзоре рассказали, когда могут ввести ЕГЭ по арабскому языку
Сегодня, 10:08
99
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Рособрнадзоре рассказали, когда могут ввести ЕГЭ по арабскому языку

0 0

В ведомстве оценили обещание Сергея Кравцова по новому учебному году.

Введение ЕГЭ по арабскому языку на российской территории возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники пресс-службы Рособрнадзора. Таким образом специалисты прокомментировали слова министра по просвещению Сергея Кравцова. Чиновник из профильного ведомства федерального правительства упомянул о том, что утверждается программа изучения арабского языка в образовательных учреждениях страны. Она начнет действовать с первого сентября 2026 года.

Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года.

пресс-служба Рособрнадзора

Известно, что сроком разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения учебного предмета "Иностранный (арабский) язык" для среднего общего образования определен 2030 год.

Глава Рособрнадзора призвал изменить домашние задания из-за развития ИИ.

Фото: Piter.tv

Теги: арабский язык, егэ, рособрнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии