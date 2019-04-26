В ведомстве оценили обещание Сергея Кравцова по новому учебному году.

Введение ЕГЭ по арабскому языку на российской территории возможно не ранее 2033 года после разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзаменации. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники пресс-службы Рособрнадзора. Таким образом специалисты прокомментировали слова министра по просвещению Сергея Кравцова. Чиновник из профильного ведомства федерального правительства упомянул о том, что утверждается программа изучения арабского языка в образовательных учреждениях страны. Она начнет действовать с первого сентября 2026 года.

Проведение апробации ЕГЭ по программам среднего общего образования по арабскому языку возможно не ранее 2032 года. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку в рамках ГИА-11 возможно не ранее 2033 года. пресс-служба Рособрнадзора

Известно, что сроком разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения учебного предмета "Иностранный (арабский) язык" для среднего общего образования определен 2030 год.

Глава Рособрнадзора призвал изменить домашние задания из-за развития ИИ.

Фото: Piter.tv