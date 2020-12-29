Анзор Музаев рассказал о новом постановлении правительства в сфере образования, вступившего в силу с текущего года.

В Рособрнадзоре прокомментировали смягчение лицензионных требований к вузам. Комментарием с участниками Гайдаровского форума поделился глава ведомства Анзор Музаев. Он уточнил, что чиновники будут отслеживать последствия реформы и надеются, что новые требования не скажутся негативно на качестве высшего образования.

Нам важно, чтобы дистанционное образование, которое будет уже лицензироваться нами в том числе, не превратилось в то, что мы видели в 1990-е годы, когда очень много вузов получило лицензию, а качества образования не было. И многие вузы, которых сейчас, к счастью, уже нет, превратились в конторки по выдаче дипломов Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Напомним, что с 1 января в РФ действует новое постановление правительства, которое устанавливает новые правила лицензирования образовательной деятельности. В частности, документ предусматривает смягчение требований для соискателей лицензии.

Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для вузов.

Фото: Piter.tv