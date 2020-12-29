Анзор Музаев рассказал о планах ведомства по данному вопросу.

Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для вузов. Об этом в рамках выступления на Гайдаровском форуме рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

Есть разные предложения, основное из них - сделать аккредитацию бессрочной...Я скажу, что этот вопрос обсуждаем и, в принципе, реализуем. Как мы это организуем, за счет чего сделаем, предстоит решить рабочей группе Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Чиновник уточнил, что ведомство также получает предложения об объединении процедур аккредитации и лицензировании высших учебных заведений в России. По словам Музаева, большинство профильных экспертов не поддерживают данный подход.

Рособрнадзор прокомментировал сообщения о возможной отмене ОГЭ.

Фото: Piter.tv