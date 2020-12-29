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Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для вузов
Сегодня, 11:53
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lesjasap

Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для вузов

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Анзор Музаев рассказал о планах ведомства по данному вопросу.

Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для вузов. Об этом в рамках выступления на Гайдаровском форуме рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

Есть разные предложения, основное из них - сделать аккредитацию бессрочной...Я скажу, что этот вопрос обсуждаем и, в принципе, реализуем. Как мы это организуем, за счет чего сделаем, предстоит решить рабочей группе

Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Чиновник уточнил, что ведомство также получает предложения об объединении процедур аккредитации и лицензировании высших учебных заведений в России. По словам Музаева, большинство профильных экспертов не поддерживают данный подход.

Рособрнадзор прокомментировал сообщения о возможной отмене ОГЭ.

Фото: Piter.tv

Теги: анзор музаев, бессрочная аккредитация, рособрнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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