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В "Роскосмосе" представили кодекс этики космонавтов

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Свод правил поведения сотрудников госкорпорации появился на сайте проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, он определяет профессиональное поведение космонавтов РФ во время подготовки к полету в космос и в процессе самого полета.

В частности, российские космонавты должны избегать конфликтов, которые могут нанести ущерб из собственной репутации, а также репутации "Роскосмос" и Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Помимо этого, свод правил рекомендует "воздерживаться от публичных высказываний" в отношении деятельности госкорпорации. В правилах также отмечено, что космонавтам запрещено допускать конфликт интересов и разглашать сведения, составляющие государственную тайну. 

Свод правил обязывает космонавтов следить за традициями отряда космонавтов, защищать честь и достоинство других космонавтов РФ, бережно относиться к имуществу. При осуществлении профессиональной деятельности космонавты должны воздержаться от ненормативной лексики, высказываний и действий дискриминационного характера любого рода.

Ранее Piter.TV сообщал, что Пентагон запретит сотрудничество с Россией при запуске спутников.

Фото: roscosmos.ru

Видео: YouTube / Roscosmos Media

Теги: законы, космонавты, правила, роскосмос, этика
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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