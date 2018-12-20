Пентагон запретит сотрудничество с Россией при запуске спутников

Ограничения вступят в силу с 2023 года.

Минобороны США вводит ограничения в использовании услуг России для космических запусков. Соответствующий документ появился на сайте Федерального регистра.

Речь идет только о коммерческих запусках спутников при возникновении риска в кибербезопасности. Сообщается, что запрет вступит в силу с 2023 года. По данным Пентагона, мера затронет менее 86 небольших организаций.

Аналогичные ограничения уже работают в отношении Северной Кореи, Ирана, Судана, Сирии и Китая. Также министерство введет запрет на закупку товаров у военной компании из Китая.

Видео: Роскосмос