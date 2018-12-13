В Роскачестве дали советы по выбору солнцезащитного крема

В первую очередь необходимо определить тип своей кожи.

Специалисты Роскачества дали советы по выбору солнцезащитного крема. В первую очередь необходимо определить тип своей кожи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Считается, что люди с очень светлой кожей кельтского типа могут обгореть за 20 минут, со светлокожим европейским типом — за 30. Обладателям темнокожего европейского типа кожи достаточно провести на солнце 40 минут, чтобы получить ожоги, а южноевропейского типа — 50. Дольше всего без защиты могут находиться люди с азиатским типом кожи (60 минут) и африканским (70 минут).

У каждого солцезащитного крема, лосьона и спрея есть в составе вещества SPF (Sun Protection Factor). Цифры после аббревиатуры указывают на то, сколько человек может провести на солнце в полной безопасности.

Скажем, вы обгораете за 30 минут. Это время нужно умножить на цифры после аббревиатуры SPF. Например, SPF 15 × 30 = 450 минут, то есть ваша дополнительная защита равна 7 часам 30 минутам.

При этом крем необходимо наносить на увлажненную кожу. Так он будет дольше держаться.

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