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Ни один плавленый сыр не получил знака качества от экспертов

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В одной из проверенных марок была найдена бактерия кишечной палочки.

Роскачество проверило плавленый сыр на российском рынке. До знака качества не дотянул ни один из образцов, в одной из марок была найдена бактерия кишечной палочки. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Эксперты Роскачества не обнаружили в плавленом сыре нарушений по показателям содержания пестицидов, антибиотиков, которые могут перейти в конечный продукт из молочного сырья, а также тяжелых металлов, токсинов, нитратов и нитритов.

Роскачество

Нет в сыре и ГМО. Показатель свежести сырья у всех образцов оказался в норме. Однако, не все производители делают сыр той жирности, которая указана на упаковке.

Всего было проверено 20 марок плавленых сыров, жирностью от 45% до 60%.

Ранее эксперты назвали самые полезные и самые вредные российские супы.
Видео: Наука 2.0/YouTube 

 

 

Теги: продукты, роскачество, сыр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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