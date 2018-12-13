Ни один плавленый сыр не получил знака качества от экспертов

В одной из проверенных марок была найдена бактерия кишечной палочки.

Роскачество проверило плавленый сыр на российском рынке. До знака качества не дотянул ни один из образцов, в одной из марок была найдена бактерия кишечной палочки. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Эксперты Роскачества не обнаружили в плавленом сыре нарушений по показателям содержания пестицидов, антибиотиков, которые могут перейти в конечный продукт из молочного сырья, а также тяжелых металлов, токсинов, нитратов и нитритов. Роскачество

Нет в сыре и ГМО. Показатель свежести сырья у всех образцов оказался в норме. Однако, не все производители делают сыр той жирности, которая указана на упаковке.

Всего было проверено 20 марок плавленых сыров, жирностью от 45% до 60%.

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Видео: Наука 2.0/YouTube