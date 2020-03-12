В Роскачестве рассказали о результатах исследования презервативов. В том числе ведомство выявило небезопасные среди данных контрацептивов.
Для испытаний закупили презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей. Они сделаны в Великобритании, Китае, Таиланде, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Оказалось, что презервативы пяти производителей могут нанести вред. В них содержится больше цинка и изопропанола, чем положено по ГОСТу.
Одна марка из России, по две — из Китая и Таиланда. Это наименования "Гладиатор", "Гороскоп любви" и "Страсть".
В Роскачестве напомнили, что хранить презервативы нужно при температуре от 1 до 25 градусов тепла. Иначе они могут потерять свои защитные свойства.
Ранее в Роскачестве назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 марта.
Видео: YouTube / Жора в ТОПЕ
Обсуждение ( 0 )