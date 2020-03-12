Оказалось, что контрацептивы пяти производителей могут нанести вред.

В Роскачестве рассказали о результатах исследования презервативов. В том числе ведомство выявило небезопасные среди данных контрацептивов.

Для испытаний закупили презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей. Они сделаны в Великобритании, Китае, Таиланде, Германии, США, Индии, Малайзии и России.

Оказалось, что презервативы пяти производителей могут нанести вред. В них содержится больше цинка и изопропанола, чем положено по ГОСТу.

Одна марка из России, по две — из Китая и Таиланда. Это наименования "Гладиатор", "Гороскоп любви" и "Страсть".

В Роскачестве напомнили, что хранить презервативы нужно при температуре от 1 до 25 градусов тепла. Иначе они могут потерять свои защитные свойства.

Ранее в Роскачестве назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 марта.

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