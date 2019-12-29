Эксперты рассказали об уловках ритейлеров перед праздниками.

В Роскачестве назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 марта. Заявления о скидках являются маркетинговым ходом в рамках двух стратегий. Первая подразумевает снижение сцен ради повышения спроса на товары. Вторая - рассчитывает на повышение цен ради увеличения прибыли за счет роста продаж. Однако оба этих варианта не имеют ничего общего с реальностью.

Например, в марте смартфоны являются лидерами продаж. Несмотря на это стоимость на гаджеты снижается не перед Международным женским днем, а в феврале. Роскачество советует отслеживать стоимость товаров сразу после Нового года.

Масштабные скидки являются уловкой продавцов. Часто стоимость товаров завышают в предпраздничные дни, а после - дают "скидку" на то количество процентов, на которое ранее подняли цену. Таким образом ценник остается прежним, но акционный товар привлекает внимание покупателей. Иногда ритейлеры искусственно создают дефицит товаров, чтобы люди стали быстрее покупать его по завышенной стоимости.

Ранее Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади.

Видео: YouTube/Science