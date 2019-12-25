Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади

Эксперты проверили продукцию 23 торговых марок.

Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики. Их обнаружили в 5 образцах товара со средней концентрацией в 1,4-5 микрограмма на килограмм. Однако в одном из образцов количество достигло более 1000 микрограмм на килограмм. В шести позициях найдено ДНК свиньи, в трех - ДНК курицы, в одной - ДНК лошади. Также для образцов из 7 торговых марок характерен избыток бульона вместо мяса. Его там более 50% от веса содержимого. Основными замечаниями по мясу стало наличие грубой соединительной ткани, кровеносных сосудов и кусочки менее 30 граммов.

В шести случаях бульон был коричневым. Это предположительно указывает на то, что мясо заранее не было обескровлено заметили эксперты

Специалисты напомнили, что содержание антибиотиков в продукте не регламентируется законодательством России. Существуют требования по содержанию антибиотиков только к сырью, но не к конечному продукту.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр.

Фото: Pixabay.com

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