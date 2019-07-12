Эксперты Роскачества дали советы по выбору готового шашлыка в магазине

В жаркую погоду не стоит покупать шашлык на основе майонезного соуса.

Роскачество разработало рекомендации по выбору шашлыка, в том числе уже замаринованного. Об этом эксперты сообщили на сайте организации.

Эксперты отмечают, что лучше всего покупать шашлык, который был упакован на мясокомбинате или на мясоперерабатывающем предприятии. Не стоит забывать смотреть на дату производства. Если шашлык планируется через какое-то время везти на пикник, за город или на дачу, то стоит отказаться от соусов на основе майонеза. На жаре майонез может скиснуть.

Если мясо маринуется дома самостоятельно, то нужно помнить, что несоленое мясо должно храниться при температуре от 0 до 4 градусов, посоленное и замаринованное - не выше +6 градусов.

Кусочки шашлыка должны быть максимально однородными и плотными. При жарке мясо можно завернуть в фольгу, чтобы защитить продукт от канцерогенов, которые выделяются во время горения.

В 2019 году на шашлычный набор россияне потратили минимум 970 рублей.

Видео: YouTube/ Будни Ани