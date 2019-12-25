В Роскачестве рассказали, чем опасны шашлыки в конце марта

Поездки на шашлыки в конце марта могут быть опасны для здоровья человека. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

По словам специалистов, в конце марта сложно обеспечить необходимые условия для перевозки и хранения мяса. Они объясняют это нестабильной температурой на улице, когда может быть жарко или холодно. Кроме того, во время транспортировки, маринования и ожидания приготовления продукт проходит температурную зону риска

В Роскачестве добавили, что это предупреждение касается только того мяса, которое приготовлено заранее и планируется перевозить. Чтобы избежать последствий для здоровья, рекомендуется покупать мясо в стационарных магазинах, где гарантировано соблюдение холодового режима.

