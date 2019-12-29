Три средства не показали должной чистящей способности.

В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости. В большинстве образцов специалисты нашли свойства, которые приводят к некорректной работе элементов транспортного средства. Они относятся к физико-механическим показателям резины при растяжении для 8 марок. При погружении материала в "незамерзайки" изменялась масса резины в 15 образцах. Это может повлиять на функции стеклоочистителей.

В четырех торговых марках изменился цвет стеклоомывалки после взаимодействия с лакокрасочным покрытием. Однако этот факт не является нарушением требований СТО.

Еще у 19 товаров выявлена проблема со вспениваемостью: либо ее мало, либо много. На чистящую способность не прошли товар "Ленты", "Чистой мили" и Alfa.

Ранее Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину.