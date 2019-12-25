Правила эксплуатации не будут ужесточать.

Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину. Чиновники не оценили проект по сокращению срока использования подобных шин. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это связано с большой долей транзитного автотранспорта, который пересекает несколько климатических регионов. Нецелесообразным сочли и ввод жестких ограничений в эксплуатации. Напомним, что сейчас в России действует регламент таможенного союза. В нем говорится о том, что шипованная резина запрещена только в летние месяцы: с июня по август.

Ранее автоэксперты предложили заставлять водителей устанавливать знак "Шипы", а также вернуть его в ПДД. Его отменили еще в 2018 году. В ЖКХ Москвы отмечали, что шипованные шины на территории города не нужды, так как рабочие тщательно убирают город в зимний период.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты назвали о главных ошибках при сезонной смене колес.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

