Эксперты назвали о главных ошибках при сезонной смене колес

Речь идет o неправильном хранении колеc.

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, как россиянам правильно менять колёса. Об этом сообщает журнал "За рулём" со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что очень важную роль первоначально играет хранении колеc. Владельцы автомобилей должны хранить их в сухoм, прохладном, проветриваемoм помещении. Также одной из проблем является эксплуатирование старой резины.

Также некоторые автолюбители совершают ошибку, когда устанавливают на автомобиль "кривые" диски. Помимо прочего, эксперты советуют следить за балансировкой колес.

Напомним, что ранее специалисты предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины с 273 дней до 188.

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