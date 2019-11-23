Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей в России

Выяснилось, что пользоваться электромобилями выгоднее.

В субботу, 23 ноября, стало известно, какой тип автомобилей самый выгодный в России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главного аналитика центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина.

Как оказалось, самым выгодным тип автомобиля для жителей России считается электромобиль. По данным экспертов, подзарядить такой транспорт в Приморье обойдется в 670 рублей. При этом в Москве такая зарядка бесплатная.

Отмечается, что менее выгодным транспортом для россиянина будет машина на газомоторном топливе. При этом, самые затратные в России — машины с двигателем внутреннего сгорания

Ранее мы сообщали о том, что "Калашников" разработал новый электромотоцикл "Иж.