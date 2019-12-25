В Роскачестве нашли масло с дрожжами и плесенью

Это можно объяснить нарушениями санитарных норм на производстве или нарушениями при хранении.

В Роскачестве протестировали семь марок сливочного масла жирностью 82,5%, которые продаются в российских магазинах. В одном из масел нашли повышенное количество плесени и дрожжей. Пресс-релиз Роскачества имеется в распоряжении Piter.TV.

Специалисты тестировали продукты "Село Зеленое", "Избенка", "Рузское молоко", "Простоквашино", "Радость вкуса", "Коровка из Кореновки" и "Из Вологды". Продукты проверяли на цвет, запах, вкус и наличие токсичных элементов.

Оказалось, что в масле "Избенка" превышено содержание дрожжей и плесени. Это можно объяснить нарушениями санитарных норм на производстве или нарушениями при хранении.

Во "Вкусвилле" сообщили, что получили от Роскачества протоколы исследований сливочного масла "Традиционное" жирностью 82,5%, производства Великолукского молочного комбината. Компания запросила официальный ответ от производителя, сами они не могут перепроверить качество продукции, так как за время исследования у проверяемой партии прошел срок годности. Также запланирован аудит Великолукского молочного комбината.

Гастроэнтеролог назвал самый "здоровый" молочный продукт.

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