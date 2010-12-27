Специалисты Роскачества дали полезные советы по выбору зимней одежды

На зиму эксперты советуют покупать верхнюю одежду на размер больше, с молнией вместо пуговиц.

Наступают холода и эксперты Роскачества дали советы, как выбрать одежду для холодной погоды.

В первую очередь, основательно к выбору зимней одежды нужно подойти людям с аллергией. Им не стоит покупать одежду с натуральными наполнителями, сейчас есть хорошие вещи и синтетическими наполнителями, которые просты в уходе, так как практически не поглощают влагу. Одежда из пуха значительно легче синтетической и даже теплее, но после стирки сохнет гораздо дольше. Перед покупкой, стоит обратить внимание на соотношение пуха и пера в пуховике. Чем больше пера, тем тяжелее и холоднее пуховик.

Перо в десятки раз дешевле пуха, и это может позволить недобросовестным производителям экономить на потребителе. Роскачество приводит слова дизайнера Дениса Симачева

Важно, чтобы ткань верхней зимней одежды была водо и ветронепроницаемая, в тоже время воздух и пар она должна пропускать. Это могут быть мембранные и смесовые ткани. Подкладка должна быть из натуральных материалов, это способствует хорошему самочувствию как на улице, так и в помещении, например, в магазине.

На зиму эксперты советуют покупать верхнюю одежду на размер больше, с молнией, пуговицы менее практичны в зимнее время года.

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