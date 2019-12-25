Материалы, которыми заинтересовались следователи, им были переданы сотрудниками службы безопасности Росгвардии.

В Росгвардии выявили хищения при закупке обмундирования. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. По его словам, хищения выявила служба безопасности Росгвардии.

До этого "Коммерсантъ" писал о том, что военные следователи Следственного комитета начали расследовать инциденты завышения цен при закупках в Росгвардии. При этом закупаемое обмундирование было плохого качества. Ущерб мог составить 680 миллионов рублей. Руководил закупками бывший замглавы Росгвардии Сергей Милейко.

Грибакин отмечает, что материалы, которыми заинтересовались следователи, им были переданы сотрудниками службы безопасности Росгвардии.

Ранее Росгвардия рассекретила архивные документы об участии войск НКВД в боях за Москву.

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