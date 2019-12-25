С аккредитованными журналистами в этом случае смогут работать представители пресс-служб.

В Росгвардии предложили создать пул журналистов для освещения митингов — и формировать его заранее. С инициативой выступил замдиректора ведомства Олег Плохой на заседании комитета Госдумы по обеспечению безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий.

Мы, конечно, заинтересованы, чтобы пул журналистов каким-либо образом, может даже определялся чуть раньше. Олег Плохой, замдиректора Росгвардии

По его словам, с аккредитованными журналистами в этом случае смогут работать представители пресс-служб. Также, сказал Плохой, в этом случаи на протестные мероприятия не будут попадать лишние люди.

Также замдиректора Росгвардии заявил, что журналисты смогут освещать протесты из одной заранее определённой точки.

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