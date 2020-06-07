В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением

Свое возмущение нужно выражать на голосовании президента и выполнением своих обязанностей, заявил представитель силовых структур РФ.

В Росгвардии преклонение американских коллег на колени перед протестующими назвали унижением. Такое мнение в интервью радиостанции "Говорит Москва" выразил председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

По мнению представителя силовых структур России, полиция должна следить за законом. Свое возмущение нужно выражать на голосовании президента и выполнением своих обязанностей. "Все эти унижения абсолютно неверные",- констатировал Пашкин.

Председатель профсоюза рассказал, что поведение полицейских в Массачусетсе повергло его в шок. Пашкин имел вижу инцидент, когда начальник полиции лег на землю с разками за спиной, там самым сделав отсылку к погибшему при задержании афроамериканцу Джорджу Флойду. Его примеру последовали и подчиненные. По мнению Пашкина, в России бы за такой поступок уволили. Правильнее было бы сказать: "Я не поддерживаю убийство, но не допущу беспорядков".

Напомним, ранее сообщалось, что фильм "Прислуга" стал лидером Netflix на фоне протестов в США.

Видео: KGW News