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В Росгвардии изменят правила выдачи лицензий на оружие

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Данные от всех участников оборота оружия объединят в одну систему.

В Росгвардии изменят правила выдачи лицензий на оружие. Изменения каснутся перехода на электронный документооборот для получения разрешений. Об этом рассказал глава "Росгвардии" Виктор Золотов в интервью "Российской газете".

Данные от всех участников оборота оружия объединят в одну систему. В электронной форме будут взаимодействовать оружейные заводы, юрлица-продавцы и владельцы. Вместо 15 лицензий и 19 разрешений теперь будет одна пластиковая карта.

Цифровую платформу планируют внедрить в течение двух лет.

Ранее Сотрудники Росгвардии отчитались о работе в рождественские праздники.

Теги: оружие, росгвардия, силовики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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