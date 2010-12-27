Петербуржцам рассказали о погоде предстоящей зимой

По данным специалистов, самым холодным месяцем окажется январь.

Синоптики Росгидрометцентра рассказали петербуржцам о погоде в городе предстоящей зимой. По словам специалистов самым холодным месяцем окажется январь, когда столбик термометра опустится на уровень минус 8 градусов.

Первый зимний месяц - декабрь - будет намного теплее. В этом месяце среднемесячная температура составит минус 4 градуса. В феврале петербуржцам стоит ждать около 7 градусов холода.

В свою очередь в осенние месяцы будет в меру прохладно. В октябре среднемесячная температура составит почти плюс 6 градусов, а в ноябре столбик термометра опустится до нуля градусов.

Ранее мы писали, что после ночных заморозков в Петербурге потеплеет до +9.

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