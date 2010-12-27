В понедельник в Петербурге будет по-прежнему холодно

Воздух в городе на Неве не прогреется больше чем на 8 градусов.

В начале рабочей недели холода не покинут Петербург. В первые три дня в городе на Неве ожидается сухая, но промозглая погода. Воздух в городе на Неве 23, 23 и 25 сентября не прогреется больше чем на 8 градусов. В среду ожидается дождь. Об этом сообщили синоптики Северо-Западного Гидрометцентра.

В понедельник ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2,2-3 м/с. Атмосферное давление меняться не будет.

Погода в Северной столице пойдет на потепление с четверга. Днем 26 сентября столбики термометра покажут плюс 12 градусов. С начала следующей недели ожидается потепление до плюс 14 градусов.

Ранее мы писали, что Петербург попал в топ городов, удобных для пешеходов.

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