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Петербург попал в топ городов, удобных для пешеходов
Сегодня, 18:27
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Rybka123

Петербург попал в топ городов, удобных для пешеходов

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Россияне отвечали на вопрос: где им комфортнее передвигаться пешком или на велосипеде.

В воскресенье, 22 сентября, отмечается День без автомобиля. Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг городов РФ, где удобно передвигаться без машин. Пользователи интернета отвечали на вопросы, темой которых было, где комфортней всего передвигаться на велосипеде и пешком.

По итогам интернет-опроса самым удобным для пешеходов стала Москва (27%). Санкт-Петербург занял второе место (21%). Третье место россияне отдали Екатеринбургу (9%). Закрывают пятёрку Новосибирск и Нижний Новгород, набравшие по 6% голосов каждый.

Ранее россияне отвечали на вопрос, в каком городе живут самые красивые девушки.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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