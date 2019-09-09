Опрос: Петербург вошел в топ-3 городов России с самыми красивыми женщинами

На первом месте оказалась Москва.

Туристический портал "ТурСтат" представил рейтинг российских городов с самими привлекательными девушками. Опрос проводился к Международному дню красоты, который отмечают 9 сентября.

Рейтинг возглавила Москва, набрав 23% голосов, на втором месте оказался Петербург (10%). Третью и четвертую строчку заняли Новосибирск и Ростов-на-Дону, набравшие по 6% голосов.

Также в рейтинге оказались Екатеринбург (5%), Казань (5%), Красноярск (5%), Самара (5%). Еще по 4% набрали Краснодар, Сочи, Омск и Уфа.

Ранее Петербург вошел в топ-3 невыгодных городов для студентов без квартир.