Петербург вошел в топ-3 городов, невыгодных для проживания бесквартирных студентов

На съем жилья в городе на Неве у молодых людей уходит примерно 60 % дохода.

Эксперты сервиса "Авито Недвижимсоть" составили рейтинг городов России, невыгодных для проживания студентов без собственного жилья. Три первых места в списке заняли Москва, Петербург и Махачкала. Об этом сообщил ТАСС.

Эксперты рассчитали среднюю заработную плату студентов, основываясь на 27 тысячах вакансий на "Авито" в категории "Студенты без опыта". Эти данные они сопоставили со средней стоимостью аренды однокомнатной квартиры. Оказалось, что на съем жилья, например в Петербурге, у молодых людей уходит примерно 60 % дохода.

Согласно результатам исследования, чтобы арендовать однокомнатную квартиру в Петербурге, в месяц в среднем необходимо отдавать 22 тысячи рублей. Средняя зарплата у студентов составляет 38 тысяч рублей в месяц.

Сложнее всего молодым людям жить самостоятельно в Москве. За аренду однушки в столице России придется отдать почти 80 % заработной платы.

Ранее были названы самые тихие города России.

Фото: pixabay.com