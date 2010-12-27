Названы самые тихие города России

Первое место в рейтинге занял Гурьевск в Калининградской области.

Россияне оценили свои города с точки зрения тишины и комфорта. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на исследование аналитиков портала domofond.ru.

В опросе приняли участие более 90 тысяч человек, проживающих в 200 городах России. Респондентам предложили оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по 10-ти балльной шкале. По итогам исследования эксперты рассчитали для каждого региона средний балл.

Согласно рейтингу, самым тихим городом оказался Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла. В тройку лидеров также попали Ейск (Краснодарский Край) — 7,9 баллов и Михайловск (Ставропольский край) – 7,8 баллов.

Самые шумные города расположены в Сибири. Два последних места в рейтинге заняли Кисилевск (4,3 балла) и Ленинск-Кузнецк (5,2 балла).

В частности, горожане недовольны большим транспортным потоком, а также близостью домов к проезжей части.

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