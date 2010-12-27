В Петербурге составили рейтинг самых популярных садов и парков

Знаменитый Летний сад, пользующийся большой популярностью у туристов, занял четвертое место.

Мобильное приложение "Петербург 24" составило рейтинг самых популярных парков и садов Северной столицы. Первое место у индивидуальных туристов занял сад Сан-Жермен на Литейном проспекте. Также в тройке лидеров оказались Таврический сад и Итальянский сад.

"Самые известные петербургские парки и сады, как мы видим, не обязательно будут и наиболее популярными местами для отдыха у туристов. Они могут отдавать предпочтение небольшим и уютным пространствам в центре Петербурга. Конечно, в лидерах парки и сады, которые расположены в центре города. А большие пространства, такие как парки Крестовского острова, Московский парк Победы или Муринский парк, находящиеся за пределами центра, занимают в нашем рейтинге позиции во второй десятке", - заметил руководитель проекта Александр Гранатович.

Пригородный топ возглавил Нижний парк Петергофа. В рейтинг Ленинградской области вошли Павловский, Екатерининский, Александровский парки и Ораниенбаум.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ладожский парк в Красногвардейском районе благоустроят к середине октября.

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