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В Петербурге составили рейтинг самых популярных садов и парков
Сегодня, 16:07
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nadezhda_sib

В Петербурге составили рейтинг самых популярных садов и парков

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Знаменитый Летний сад, пользующийся большой популярностью у туристов, занял четвертое место.

Мобильное приложение "Петербург 24" составило рейтинг самых популярных парков и садов Северной столицы. Первое место у индивидуальных туристов занял сад Сан-Жермен на Литейном проспекте. Также в тройке лидеров оказались Таврический сад и Итальянский сад. 

"Самые известные петербургские парки и сады, как мы видим, не обязательно будут и наиболее популярными местами для отдыха у туристов. Они могут отдавать предпочтение небольшим и уютным пространствам в центре Петербурга. Конечно, в лидерах парки и сады, которые расположены в центре города. А большие пространства, такие как парки Крестовского острова, Московский парк Победы или Муринский парк, находящиеся за пределами центра, занимают в нашем рейтинге позиции во второй десятке",

- заметил руководитель проекта Александр Гранатович. 

Пригородный топ возглавил Нижний парк Петергофа. В рейтинг Ленинградской области вошли Павловский, Екатерининский, Александровский парки и Ораниенбаум. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ладожский парк в Красногвардейском районе благоустроят к середине октября

Фото: pixabay.com 

Теги: парк, рейтинг парков, сад
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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