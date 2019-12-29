Раскрыта погода на первые пять дней марта.

В Росгидромете пообещали аномально теплый март. Специалист из Гидрометцентра рассказал о погоде на первые пять дней первого весеннего месяца. Информацией с "РИА Новостями" поделился Юрий Варакин.

Выше нормы температура будет на Урале и в Западной Сибири, а также в Норильске. В центрально-черноземных районах погода будет теплее обычного примерно на 7-10 градусов. В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях - выше климатической нормы на 5-6 градусов. Тепло придет также на Северо-Запад: Ленобласть, Псков, Великий Новгород, Вологду, Коми и юг Архангельска. На 2 градуса теплее покажут термометры в Приморском крае, Амурской области, Иркутске, Бурятии и Забайкалье.

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Видео: YouTube/Timestorm Films