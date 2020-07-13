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В Рощинском поселении успешно внедряют новые технологии уличного освещения

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Работы проводятся на протяжении 3-х лет.

Администрация Рощинского поселения продолжает реализацию энергосервисного контракта по уличному освещению. Работы выполняют несколько компаний за счет собственных средств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района. 
Первые шаги были сделаны в 2017 году: тогда была произведена замена свыше 1400 светильников на энергосберегающие аналоги. Процесс был автоматизирован для того, чтобы оперативно выявлять аварийные ситуации и случаи несанкционированных подключений. 
По словам главы администрации Рощинского городского поселения Валерия Савинова, проведенные мероприятия положительно сказались на инфраструктуре. 
Ранее мы рассказали о том, что дорожные работы в Выборге подходят к концу.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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