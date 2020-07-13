В Рощинском поселении успешно внедряют новые технологии уличного освещения

Работы проводятся на протяжении 3-х лет.

Администрация Рощинского поселения продолжает реализацию энергосервисного контракта по уличному освещению. Работы выполняют несколько компаний за счет собственных средств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Первые шаги были сделаны в 2017 году: тогда была произведена замена свыше 1400 светильников на энергосберегающие аналоги. Процесс был автоматизирован для того, чтобы оперативно выявлять аварийные ситуации и случаи несанкционированных подключений.

По словам главы администрации Рощинского городского поселения Валерия Савинова, проведенные мероприятия положительно сказались на инфраструктуре.

Ранее мы рассказали о том, что дорожные работы в Выборге подходят к концу.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО