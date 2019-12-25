Дорожные работы в Выборге подходят к концу

Новый асфальт уложат не только в городе, но и в районных поселках.

Дорожные работы в Выборге завершаются активными темпами. Так, рабочие заменили дорожное покрытие и восстановили бордюрный камень на бульваре Кутузова по муниципальному контракту. Об этом сообщила газета "Выборг".

Также подходит к концу ремонт дороги между Крепостной и Садовой улицами. Мероприятия по ямочному ремонту уже проведены на Вокзальной улице, Леншоссе, на Крепостном мосту и на мосту через бухту Радуга.

Ремонт дорог запланирован и в нескольких населенных пунктах Выборгского района. Так, в городе Приморске полным ходом идёт восстановление набережной Лебедева. Кроме того, рабочие трудятся над укладкой асфальта в посёлках Ермилово и Камышовка.

Ранее мы рассказали о том, что в четырех поселках Выборгского района начался ремонт котельных.

Фото: Газета "Выборг"