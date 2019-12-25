В Рощинском и Первомайском поселениях проверяют исполнение антикоронавирусных мер

Работа комиссий продолжилась и в майские праздники.

Рощинское городское поселение и Первомайское сельское поселение находятся в зоне особого контроля во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Напомним, что на районных территориях проводятся ежедневные рейды с участием представителей администрации, правительства Ленинградской области, УМВД по Выборгскому району, ДНД, сотрудников охранных предприятий. В период с 3 по 5 мая проверен 61 социальный объект, 26 общественных мест и 55 дворовых территорий. Кроме того, проверки проводит и районный Комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации. Всего его представители проинспектировали 449, выдали 14 предписаний и 63 замечания.

Отметим, что в Рощинском и Первомайском поселениях с 30 апреля введен карантинный режим. Всего в этих населенных пунктах зарегистрировано 73 случая заражения коронавирусом. В связи с этим, приняты особое меры: так, в Рощино с 10 до 18 часов регулярно транслируется оповещение о необходимости соблюдать режим самоизоляции через установленные на улице громкоговорители.

Также в период майских выходных проверки проводят инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области. Мероприятия нацелены на недопущение использования открытого огня, несанкционированного сжигания мусора, пала травы и другой растительности.

Ранее мы рассказали о том, что волонтеры выдали более 200 масок жителям поселка Советский.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО