В Рощино состоялось занятие по спасению и самоспасению на воде

На берегу озера Рощинское.

В прошлый четверг, 26 июля, в Рощино прошли учебно-тренировочные занятия для отдыхающих и детей из ДОЛ "Северная зорька". Об этом сообщает пресс-служба администрации Рощино.

Заняти проводили МО "Рощинское городское поселение" совместно со спасателями НП "Спасательная служба" г.Выборга. Учения провели на берегу озера Рощинское, где летом на золотом пляже отдыхает множество людей. С собравшимися провели занятия по спасению и самоспасению на воде летом, по оказанию первой помощи пострадавшим и рассказали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.

Вчера мы сообщали, что советник Уполномоченного по правам ребенка проинспектировал Выборгские лагеря.

Фото: пресс-служба администрации Рощино