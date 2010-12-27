Советник Уполномоченного по правам ребенка проинспектировал Выборгские лагеря

Проверяющий чиновник остался доволен увиденным.

1 августа, в ходе рабочей поездки в Ленинградскую область, советник Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка посетил муниципальные лагеря Выборгского района. В составе комиссии, куда также вошли представители областного правительства и муниципальной администрации, советник обошел корпуса лагерей. Также комиссия посетила столовые и медицинские пункты.

В программу проверки попали детские оздоровительные лагеря "Зеленый остров" и лагерь "им. Ю. Гагарина" в поселке Рощино. Также комиссия посетила Станцию юных натуралистов в Выборге, расположившуюся на живописном острове Мюллюсаари.

Важной частью проверки стал опрос детей. У отдыхающих школьников узнавали, довольны ли те созданными для них условиями, а также отношением педагогического состава и вожатых. Дети с энтузиазмом рассказали членам комиссии о своих лагерных буднях, а недовольных среди них не нашлось.

К сожалению, дать комментарий советник не успел. Но корреспонденты следовали за ним в течение всей поездки и не заметили ни одного случая, где должностное лицо осталось бы недовольным или сделало бы замечание. Потому, можно предварительно сказать, что лагеря Выборгского района проверку выдержали.

Фото, видео: Piter.TV