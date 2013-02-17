Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге перечислила проблемы современных детей

Одна из главных проблем современной молодежи – это насилие над детьми, особенно в семье, что усложняет расследование подобных случаев. Современные дети становятся более недоверчивыми к взрослым, предпочитая обращаться за помощью в социальные службы.

Во время школьных каникул участники "Радиоклуба на Карповке" посвятили свое обсуждение проблемам современных детей. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина поделилась своим видением вопроса, пишет "Петербургский дневник".

Как отметила Анна Владимировна, несмотря на благоприятную атмосферу, существуют дети, которые оказались на улице, лишены семьи и жилья, не могут получать образование и страдают различными заболеваниями. Современный ребенок сильно отличается от предыдущих поколений, поскольку наравне с родителями его воспитывает информационно насыщенная среда, которая иногда негативно сказывается на его развитии. Одна из главных проблем современной молодежи – это насилие над детьми, особенно в семье, что усложняет расследование подобных случаев. Современные дети становятся более недоверчивыми к взрослым, предпочитая обращаться за помощью в социальные службы, а не к родителям, рассказала Митянина.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что среди молодежи существует большой процент активных молодых людей, увлекающихся спортом и волонтерством. Они предлагают нестандартные решения социальных проблем, демонстрируя успех в решении задач. В работе с молодежью Анна Владимировна взаимодействует с множеством молодежных групп в Петербурге, восхищаясь энергией и креативностью подростков.

Митянина подчеркнула важность активного общения с подростком, чтобы понимать причины его молчания или отказа от общения. Взрослый должен быть внимательным к своему ребенку, изучать его окружение и учителей, чтобы поддерживать доверие и помогать справляться с вызовами жизни.